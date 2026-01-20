ЗМІ: учасникам форуму у Давосі порадили готуватись до образ з боку Трампа

Президент США Дональд Трамп у своїй промові в рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, як очікується, накинеться з критикою на світових лідерів.

Про це йдеться у матеріалі Axios, повідомляє "Європейська правда".

Трамп виступить із промовою на форумі у середу, 21 січня. Американський високопосадовець порадив учасникам щорічного зібрання підготуватися до образ, коли Трамп вийде на трибуну.

"Так само, як він (Трамп. – Ред.) прийшов у (Генасамблею) ООН і сказав: "Ви, люди, стягуєте великі внески, займаєте купу нерухомості, але насправді нічого не робите", він, ймовірно, скаже те саме про частину учасників зустрічі в Давосі", – сказав співрозмовник порталу.

За його словами, зараз Трамп впевнений у тому, що "вирішив усі конфлікти…без допомоги ООН, без будь-якої реальної допомоги з їхнього боку".

Щодо Ради миру, "я підозрюю, що він зробить висновок, що це противага ООН. Але ніколи не знаєш, чого чекати від промови Дональда Трампа, поки він її не виголосить", – додав посадовець.

Повідомляли також, що везе із собою у Давос "найбільшу" американську делегацію за всю історію.

Крім того, Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що у Давосі планує проводити зустрічі для обговорення теми Гренландії.