СМИ: участникам форума в Давосе посоветовали готовиться к оскорблениям от Трампа

Президент США Дональд Трамп в своей речи в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, как ожидается, набросится с критикой на мировых лидеров.

Об этом говорится в материале Axios, сообщает "Европейская правда".

Трамп выступит с речью на форуме в среду, 21 января. Американский чиновник посоветовал участникам ежегодного собрания подготовиться к образу, когда Трамп выйдет на трибуну.

"Так же, как он (Трамп. – Ред.) пришел в (Генассамблею) ООН и сказал: "Вы, люди, взимаете большие взносы, занимаете кучу недвижимости, но на самом деле ничего не делаете", он, вероятно, скажет то же самое о части участников встречи в Давосе", – сказал собеседник портала.

По его словам, сейчас Трамп уверен в том, что "решил все конфликты... без помощи ООН, без какой-либо реальной помощи с их стороны".

Что касается Совета мира, "я подозреваю, что он сделает вывод, что это противовес ООН. Но никогда не знаешь, чего ждать от речи Дональда Трампа, пока он ее не произнесет", – добавил чиновник.

Сообщалось также, что Трамп везет с собой в Давос "самую большую" американскую делегацию за всю историю.

Кроме того, Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что в Давосе планирует проводить встречи для обсуждения темы Гренландии.