Трамп везе із собою в Давос рекордно велику делегацію

Президент США Дональд Трамп, який вперше з 2020 року особисто візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, везе із собою "найбільшу" американську делегацію за всю історію.

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на дані ВЕФ, пише "Європейська правда".

На форумі минулого року Трамп виступив із віртуальною промовою всього через кілька днів після свого другого приходу у Білий дім.

Цього разу, за даними ВЕФ, він привезе з собою "найбільшу" американську делегацію за всю історію.

За даними Axios, у Давосі представники адміністрації Трампа планують зосередитися на економічному зростанні, володінні житлом та мирі завдяки силі.

Міністр фінансів Скотт Бессент, який очолює американську делегацію, планує щоденні пресконференції до прибуття Трампа в середу. Темами Бессента будуть "Розумні гроші – в Америці" та "Торгівля "Америка перша" змінює світ".

Джерело в адміністрації США розповідає, що Бессент збирається прямо критикувати глобальну еліту і проводити різкий контраст між винятковістю США та економічною стагнацією Європи.

У понеділок вранці він заявив журналістам, що було б "дуже нерозумно", якби Європа спробувала вжити заходів у відповідь на спробу взяти під контроль Гренландію.

За словами джерел Axios, повідомлення та бравада адміністрації призначені як для американських виборців та інвесторів, так і для учасників форуму в Давосі.

Очікується, що Трамп включить внутрішні економічні теми – житло та доступність – у свою пленарну промову в рамках ВЕФ.

Адміністрація планує частково обійти традиційні, мейнстрімні та міжнародні ЗМІ і звернутися безпосередньо до американців, зокрема через ЗМІ, прихильні до MAGA.

The Guardian повідомляло, що до складу делегації США також увійдуть держсекретар Марко Рубіо, міністр торгівлі Говард Лутнік та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Нагадаємо, Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що у Давосі планує проводити зустрічі для обговорення теми Гренландії.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з Трампом у Давосі у спробі пом’якшити напругу, що виникла через претензії США на Гренландію.