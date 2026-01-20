Сибіга розповів Каллас про нагальні потреби України на тлі кризи в енергетиці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою європейської дипломатії Каї Каллас, в якій йшлося про кризову ситуацію в енергетиці України через постійні удари РФ.

Про це глава українського МЗС написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга розповів Каллас про наслідки російських атак, критичну гуманітарну ситуацію в Києві та поділився нагальними потребами України.

"Ми вдячні ЄС за вже надану допомогу та готовність терміново посилити підтримку українського народу, щоб витримати російський зимовий терор", – зазначив він.

Сибіга і Каллас також обговорили мирні зусилля та скоординували позиції щодо останніх міжнародних подій.

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. Крім того, внаслідок удару 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання.

Через наслідки російського обстрілу 20 січня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сибіга назвав чергову російську атаку сигналом тривоги для світових лідерів, які зібралися у швейцарському Давосі на Всесвітній економічний форум.