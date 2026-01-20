Сибига рассказал Каллас о насущных потребностях Украины на фоне кризиса в энергетике

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Каи Каллас, в котором речь шла о кризисной ситуации в энергетике Украины из-за постоянных ударов РФ.

Об этом глава украинского МИД написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига рассказал Каллас о последствиях российских атак, критической гуманитарной ситуации в Киеве и поделился насущными потребностями Украины.

"Мы благодарны ЕС за уже оказанную помощь и готовность срочно усилить поддержку украинского народа, чтобы выдержать российский зимний террор", – отметил он.

Сибига и Каллас также обсудили мирные усилия и скоординировали позиции относительно последних международных событий.

Ночью 20 января российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего пострадал человек. Кроме того, в результате удара 5 635 многоэтажных жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения.

Из-за последствий российского обстрела 20 января в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Сибига назвал очередную российскую атаку сигналом тревоги для мировых лидеров, которые собрались в швейцарском Давосе на Всемирный экономический форум.