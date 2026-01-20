Зеленский: состояние ПВО Украины зависит от единства Европы и Америки

Президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что углубление противостояния США с европейскими государствами ударит по способностям украинской противовоздушной обороны.

Об этом он заявил в онлайн-общении с журналистами во вторник, сообщает "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что у Украины пока есть запас ракет для систем противовоздушной обороны, однако дальнейшие поставки перехватчиков, прежде всего для сбивания баллистических ракет, зависят от закупок в США, которые осуществляются европейскими партнерами по программе PURL.

"Что касается баллистики, пока ключ только в руках Соединенных Штатов Америки. Поэтому чтобы (дальнейшие) поставки были своевременными, нужно чтобы PURL работал и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты", – пояснил он. "Против баллистики сегодня, кроме PAC-3, ракет для Patriot, ничего не работает", – добавил Зеленский.

Таким образом, по словам президента, обострение спора между США и Европой будет вредить способностям Украины отражать атаки.

"От их единства, Европы и Америки, очень многое зависит в вопросе безопасности украинцев", – заявил он.

Ранее "Европейская правда" объясняла, что конфликт по Гренландии будет иметь негативные последствия для ВСУ, прежде всего из-за вероятного прекращения взносов из Европы в программу PURL.

Зеленский также пояснил, что речь идет о значительных суммах для закупки ракет для украинской ПВО.

"Сегодняшняя атака россиян только по ракетам-перехватчикам стоит около 80 миллионов евро (потраченных ранее партнерами на закупки для ВСУ)", – пояснил он.

Ранее сообщалось также, что Пентагон заключил соглашение для утроения производства ракет к Patriot.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет заказать 27 систем ПВО Patriot у США.

