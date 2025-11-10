Зеленський: Україна хоче замовити 27 систем ППО Patriot у США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників.

Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian, пише "Європейська правда".

Протягом останніх тижнів Росія неодноразово завдавала ударів по національній енергосистемі України, що призвело до частих відключень електроенергії.

"Такі наші умови життя. Це нормально. У Києві, як і скрізь, бувають перебої з електроенергією", – сказав Зеленський.

Він заявив, що очільник Кремля Владімір Путін віддає наказ про "терористичні атаки" на енергетичну систему України, в результаті яких гинуть цивільні особи.

У цьому контексті він наголосив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від нічних роїв російських дронів.

За його словами, Україна хоче замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників. Тим часом, вважає український президент, європейські держави могли б надати Україні свої наявні системи Patriot.

Зауважимо, наприкінці жовтня Зеленський оголосив, що Україна готує контракт з американським виробником на придбання 25 систем Patriot.

А на засіданні "коаліції рішучих" український президент запропонував європейським державам тимчасово передати свої системи Patriot Україні.

На початку листопада Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.