Пентагон уклав угоду для потроєння виробництва ракет до Patriot

Міноборони США у партнерстві з Lockheed Martin сьогодні оголосив про підписання історичної рамкової угоди, яка встановлює нову трансформаційну модель закупівель для розширення виробництва та закупівлі боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Європейська правда".

Нова модель забезпечує довгострокову впевненість у попиті, стимулює промислові інвестиції для збільшення виробництва, скорочує терміни виконання замовлень, підвищує ефективність управління ланцюгами поставок, одночасно зменшуючи початкові інвестиції уряду в інфраструктуру та потужності.

Ця семирічна рамкова угода з Lockheed Martin є прямим результатом нової стратегії трансформації закупівель міністерства, оприлюдненої міністром Пітом Гегсетом у його промові "Арсенал свободи" у Форті Макнейр у листопаді. Як заявив міністр, "ми стабілізуємо сигнали попиту. Ми будемо укладати з компаніями більші та триваліші контракти на перевірені системи, щоб ці компанії були впевнені в необхідності більших інвестицій для розширення промислової бази, яка постачає наші системи озброєння в більших обсягах і швидше".

Згідно з рамковою угодою, Lockheed Martin збільшить щорічне виробництво перехоплювачів до систем Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) з приблизно 600 до 2000, привівши промислові потужності у відповідність до довгострокового попиту з боку збройних сил США, союзників та країн-партнерів.

Угода також узгоджує інтереси Lockheed Martin, уряду та платників податків, при цьому Lockheed Martin підтримує інвестиції для збільшення необхідного обсягу виробництва, одночасно отримуючи вигоду від впевненості в довгостроковому зростанні попиту на PAC-3 MSE.

Рамкова угода створює основу для переговорів щодо семирічного контракту на поставку, який підлягає затвердженню Конгресом і виділенню коштів, що дозволить збільшити виробництво PAC-3 MSE до приблизно 2000 ракет на рік, порівняно з приблизно 600 на сьогодні.

Міністерство оборони визнає, що для підтримки збільшення виробничих потужностей також необхідна оптимізація ланцюга поставок. В рамках рамкової угоди Міністерство оборони буде співпрацювати з ключовими постачальниками PAC-3 MSE для укладення семирічних субпідрядних угод, щоб забезпечити інвестиції в оптимізацію та розширення виробничих потужностей з виробництва компонентів для задоволення зростаючого попиту на боєприпаси.

Нагадаємо, у листопаді США схвалили потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування ЗРК Patriot орієнтовною вартістю 105 млн доларів.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче замовити 27 систем ППО Patriot у США.