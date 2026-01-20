У Польщі почався суд над парою росіян, звинувачених у шпигунстві

20 січня в окружному суді в польському Сосновецьку розпочався процес над громадянами Російської Федерації Ігорем та Іриною Р. – пара звинувачується у шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

До зали судового засідання спочатку був доставлений Ігор Р., який був одягнений у червону тюремну робу. Він тримав у руках аркуш із перехресними символами та написами: "Росія", "Путін" і "Х... війні". Останнє слово він написав кирилицею, замінивши букву "о" символом миру. За мить поліцейські привели його дружину Ірину.

Журналісти не можуть брати участь у процесі, оскільки на грудневому організаційному засіданні суд на прохання прокуратури закрив його від громадськості. Інформацію про офіційний початок процесу повідомила адвокат Марта Смолка, яка захищає Ігоря Р.

Ще до початку слухання адвокат Смолка сказала журналістам, що хотіла, щоб процес відбувався за участю ЗМІ.

Вона пояснила, що через закриття судового засідання не може надавати жодної інформації.

У свою чергу, прокурор Кшиштоф Кук із Сілезького відділення Національної прокуратури сказав журналістам, що клопотання про виключення відкритості було мотивоване питаннями державної безпеки. Він не хотів говорити про звинувачення чи надавати іншу інформацію, відсилаючи до речника прокуратури або начальника відділу Національної прокуратури. Він лише сказав, що обвинуваченим загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Подружжя Р. було затримано в липні 2024 року. З того часу вони перебувають під арештом. Слідство проти них проводили відділ Національної прокуратури у Сілезії та катовицька делегатура Агентства внутрішньої безпеки. Обвинувальний акт був направлений до суду в жовтні 2025 року.

У жовтні Національна прокуратура Польщі подала до суду в місті Сосновець обвинувальний акт проти російського подружжя.

Ігор Р. та його дружина Ірина Р., як стверджують польські слідчі, тісно співпрацювали з Федеральною службою безпеки (ФСБ) або російською розвідкою і передавали інформацію про те, що відбувається в Польщі.

Ігор Р., діючи під виглядом опозиціонера, мав збирати інформацію про опонентів Владіміра Путіна, які діяли в Польщі та на Заході. Його дружина Ірина повинна була зашифрувати цю інформацію і відправити її в Москву.

Однак на цьому історія не закінчилася. 2024 року Ігор Р. разом з двома українцями і одним росіянином нібито брав участь у відправці кур'єрської посилки з вибуховими пристроями і матеріалами – нітрогліцерином і військовими запалами.

Посилка з бомбою надійшла до сортувального відділення однієї з кур'єрських компаній у Лодзі і була знайдена там безпосередньо перед можливою детонацією.

Нагадаємо, у грудні прокуратура Польщі повідомила про ідентифікацію та висунення звинувачень громадянину Росії, підозрюваному в керівництві організованою злочинною групою в 2023 році і діях на користь російської розвідки.