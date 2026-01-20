В Польше начался суд над парой россиян, обвиняемых в шпионаже

20 января в окружном суде в польском Сосновецке начался процесс над гражданами Российской Федерации Игорем и Ириной Р. – пара обвиняется в шпионаже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В зал судебного заседания сначала был доставлен Игорь Р., который был одет в красную тюремную робу. Он держал в руках лист с перекрестными символами и надписями: "Россия", „Путин" и "Х... войне". Последнее слово он написал кириллицей, заменив букву "о" символом мира. Через мгновение полицейские привели его жену Ирину.

Журналисты не могут участвовать в процессе, поскольку на декабрьском организационном заседании суд по просьбе прокуратуры закрыл его от общественности. Информацию об официальном начале процесса сообщила адвокат Марта Смолка, которая защищает Игоря Р.

Еще до начала слушания адвокат Смолка сказала журналистам, что хотела, чтобы процесс проходил при участии СМИ.

Она объяснила, что из-за закрытия судебного заседания не может предоставлять никакой информации.

В свою очередь, прокурор Кшиштоф Кук из Силезского отделения Национальной прокуратуры сказал журналистам, что ходатайство об исключении открытости было мотивировано вопросами государственной безопасности. Он не хотел говорить об обвинениях или предоставлять другую информацию, отсылая к представителю прокуратуры или начальнику отдела Национальной прокуратуры. Он только сказал, что обвиняемым грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Супруги Р. были задержаны в июле 2024 года. С тех пор они находятся под арестом. Следствие против них проводили отдел Национальной прокуратуры в Силезии и катовицкая делегатура Агентства внутренней безопасности. Обвинительный акт был направлен в суд в октябре 2025 года.

Игорь Р. и его жена Ирина Р., как утверждают польские следователи, тесно сотрудничали с Федеральной службой безопасности (ФСБ) или российской разведкой и передавали информацию о том, что происходит в Польше.

Игорь Р., действуя под видом оппозиционера, должен был собирать информацию об оппонентах Владимира Путина, действовавших в Польше и на Западе. Его жена Ирина должна была зашифровать эту информацию и отправить ее в Москву.

Однако на этом история не закончилась. В 2024 году Игорь Р. вместе с двумя украинцами и одним россиянином якобы участвовал в отправке курьерской посылки с взрывными устройствами и материалами – нитроглицерином и военными запалами.

Посылка с бомбой поступила в сортировочное отделение одной из курьерских компаний в Лодзи и была найдена там непосредственно перед возможной детонацией.

Напомним, в декабре прокуратура Польши сообщила об идентификации и выдвижении обвинений гражданину России, подозреваемому в руководстве организованной преступной группой в 2023 году и действиях в пользу российской разведки.