Ле Пен дасть свідчення на апеляційному розгляді справи, від якої залежить її участь у виборах

Неформальна лідерка французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен у вівторок дає свідчення в апеляційому розгляді справи про фіктивний найм партією помічників у Європарламенті – через вирок у якій Ле Пен наразі не може балотуватися на наступних президентських виборах.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

20 січня Марін Ле Пен дасть свічення на новому засіданні у межах апеляційного розгляду справи, у якій її та багатьох звинувачуваних визнали винними у розкраданні бюджетних коштів через фіктивний найм "Нацоб’єднанням" помічників у Європарламенті – які де-факто виконували іншу роботу для партії, не пов’язану з діяльністю євродепутатів.

За кілька днів до цього Ле Пен заявила, що продовжить доводити свою невинуватість.

"Коли ви подаєте апеляцію – це звісно ж означає, що ви налаштовані оптимістично", – сказала вона.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще 26 людей, зокрема вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання", у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен, серед іншого, на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Рішення за результатами апеляційного розгляду очікується влітку 2026 року, а це означає, що Ле Пен ще має шанс балотуватися, якщо вирок буде скасовано або змінено.