Ле Пен даст показания на апелляционном рассмотрении дела, от которого зависит ее участие в выборах

Неформальный лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во вторник дает показания в апелляционном рассмотрении дела о фиктивном найме партией помощников в Европарламенте – из-за приговора в котором Ле Пен пока не может баллотироваться на следующих президентских выборах.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

20 января Марин Ле Пен даст свечение на новом заседании в рамках апелляционного рассмотрения дела, в котором ее и еще многих обвиняемых признали виновными в хищении бюджетных средств через фиктивный найм "Нацобъединением" помощников в Европарламенте – которые де-факто выполняли другую работу для партии, не связанную с деятельностью евродепутатов.

За несколько дней до этого Ле Пен заявила, что продолжит доказывать свою невиновность.

"Когда вы подаете апелляцию – это конечно же означает, что вы настроены оптимистично", – сказала она.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще 26 человек, в том числе восемь евродепутатов французского "Национального объединения", по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен, среди прочего, на 5 лет запретили избираться на выборные должности, что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

Решение по результатам апелляционного рассмотрения ожидается летом 2026 года, а это означает, что Ле Пен еще имеет шанс баллотироваться, если приговор будет отменен или изменен.