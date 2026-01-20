Влада Іспанії виключає диверсію у катастрофі на залізниці із 41 загиблим

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка у вівторок виключив версію диверсію як можливу причину зіткнення двох поїздів у місті Адамус, внаслідок якого загинула щонайменше 41 особа.

Заяву іспанського міністра наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Гранде-Марласка, влада ніколи не розглядала версію диверсії.

"З самого початку ми говорили про технічні проблеми, пов'язані з залізничним транспортом. Ніколи не було жодних елементів, які б вказували на інше", – заявив він.

Міністр розповів, що уряд ще не визначився, чи то була несправність колії, чи то поїзда.

Він пояснив, що розслідування тільки розпочалося і технічні фахівці поки що не схиляються до жодної з версій.

"Всі гіпотези залишаються відкритими", – додав міністр.

Нагадаємо, в іспанському Адамусі кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку зі 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

За останніми даними, внаслідок трагедії на залізниці загинула 41 особа, ще 39 перебувають у лікарнях.

Через трагедію в Іспанії оголосили триденну жалобу.