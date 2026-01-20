Власти Испании исключают диверсию в катастрофе на железной дороге с 41 погибшим

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка во вторник исключил версию диверсии как возможную причину столкновения двух поездов в городе Адамус, в результате которого погиб не менее 41 человек.

Заявление испанского министра приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Гранде-Марласка, власти никогда не рассматривали версию диверсии.

"С самого начала мы говорили о технических проблемах, связанных с железнодорожным транспортом. Никогда не было никаких элементов, которые бы указывали на другое", – заявил он.

Министр рассказал, что правительство еще не определилось, была ли это неисправность пути или поезда.

Он пояснил, что расследование только началось и технические специалисты пока не склоняются ни к одной из версий.

"Все гипотезы остаются открытыми", – добавил министр.

Напомним, в испанском Адамусе несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

По последним данным, в результате трагедии на железной дороге погиб 41 человек, еще 39 находятся в больницах.

Из-за трагедии в Испании объявили трехдневный траур.