ЕС готовит новые санкции против Ирана на фоне кровавого подавления протестов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке новых санкций против властей Ирана в связи с жестоким подавлением протестов, что привело к гибели тысяч людей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила в своем X.

Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже применил многочисленные санкции против властей Ирана за нарушение прав человека, ядерную программу и поддержку России в ее войне против Украины.

Europe stands in full solidarity with the brave women and men of Iran who are risking their lives to demand freedom for themselves and future generations.



The EU has already imposed far-reaching sanctions on Iran for human rights abuses, nuclear proliferation, and its support… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2026

"Европа выражает полную солидарность с храбрыми иранскими женщинами и мужчинами, которые рискуют жизнями, требуя свободы для себя и будущих поколений... Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничения на экспорт технологий, используемых в производстве дронов и беспилотников. Вместе с высокой представительницей Каей Каллас мы также готовим новые санкции в ответ на зверские репрессии режима против протестующих", – заявила президент Еврокомиссии.

Как известно, в последние недели в Иране вспыхнули протесты на фоне катастрофического обвала национальной валюты, на которые власти ответили кровавыми разгонами и репрессиями.

Реальное количество погибших неизвестно из-за информационной блокады – власти признали 5 тысяч смертей, звучат оценки и о более чем 10 тысячах.

В немецком Гамбурге более 10 тысяч человек вышли на демонстрацию против исламского режима в Иране.

На выходных агентство ЕС рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана.