ЕС готовит новые санкции против Ирана на фоне кровавого подавления протестов

Новости — Вторник, 20 января 2026, 18:35 — Мария Емец

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке новых санкций против властей Ирана в связи с жестоким подавлением протестов, что привело к гибели тысяч людей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила в своем X.

Фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже применил многочисленные санкции против властей Ирана за нарушение прав человека, ядерную программу и поддержку России в ее войне против Украины.

"Европа выражает полную солидарность с храбрыми иранскими женщинами и мужчинами, которые рискуют жизнями, требуя свободы для себя и будущих поколений... Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничения на экспорт технологий, используемых в производстве дронов и беспилотников. Вместе с высокой представительницей Каей Каллас мы также готовим новые санкции в ответ на зверские репрессии режима против протестующих", – заявила президент Еврокомиссии.

Как известно, в последние недели в Иране вспыхнули протесты на фоне катастрофического обвала национальной валюты, на которые власти ответили кровавыми разгонами и репрессиями.

Реальное количество погибших неизвестно из-за информационной блокады – власти признали 5 тысяч смертей, звучат оценки и о более чем 10 тысячах.

В немецком Гамбурге более 10 тысяч человек вышли на демонстрацию против исламского режима в Иране.

На выходных агентство ЕС рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана.

