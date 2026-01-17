ЄС радить авіакомпаніям уникати повітряного простору Ірану

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу напередодні рекомендувало авіакомпаніям уникати іранського повітряного простору після погроз військового втручання з боку США.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Агентство дало відповідну рекомендацію з огляду на поточну ситуацію з протестами в країні і "ймовірність військових дій з боку США, які привели іранські сили протиповітряної оборони в стан підвищеної бойової готовності".

Тому, як зазначили в агентстві, наразі існує підвищена ймовірність помилкової ідентифікації.

"Наявність і можливе використання широкого спектра озброєнь і систем протиповітряної оборони в поєднанні з непередбачуваною реакцією держави і потенційною активацією систем ЗРК ("земля-повітря") створюють високий ризик для цивільних польотів, що здійснюються на всіх висотах і рівнях польоту", – йдеться в заяві відомства.

28 грудня в Ірані спалахнули протести, пов'язані зі зростанням вартості життя, які переросли в один з найбільших протестних рухів проти режиму аятол з часу заснування Ісламської Республіки в 1979 році.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до тисяч загиблих та арештованих.