13 000 людей вийшли на демонстрацію в Гамбурзі проти ісламського режиму в Ірані

Під гаслом "Ні Ісламській Республіці Іран" кілька тисяч людей вийшли на демонстрацію в Гамбурзі проти політичного керівництва в Тегерані.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє Spiegel

За даними поліції, близько 13 000 людей взяли участь у протестній ході центром міста в суботу вдень.

Демонстрацію організувала Конституційна партія Ірану, яка виступає за конституційну монархію. Багато демонстрантів висловили свою підтримку протестам в Ірані та Резі Пахлаві, синові шаха, який був повалений в 1979 році і живе у вигнанні в США. Учасники скандували гасла на кшталт "Геть ісламський уряд!".

Кілька протестних плакатів містили згадки про Пахлаві. На одному з них було написано: "Це остання битва, Пахлаві, шах Ірану, йде". На інших було зображено портрет Пахлаві над гаслом "Зробіть Іран знову великим", що є пародією на передвиборчий слоган президента США Дональда Трампа. Численні чоловіки та жінки несли іранські прапори з символом лева з часів шаха; також були помітні німецькі та ізраїльські прапори. На фотомонтажі було поєднано обличчя верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї з обличчям Адольфа Гітлера.

Приводом для демонстрації в Гамбурзі стали триваючі насильницькі протести в Ірані. Ці протести почалися наприкінці грудня, спочатку спричинені поганою економічною ситуацією, але швидко переросли в масовий рух проти релігійного і політичного керівництва Ісламської Республіки.

Влада жорстоко розправилася з демонстрантами. За даними німецького міністерства закордонних справ, з початку протестів було вбито щонайменше 2600 осіб, а ще 19 000 ув'язнено. Правозахисна організація "Iran Human Rights" (IHR), що базується в Норвегії, навіть повідомляє, що 3428 демонстрантів були вбиті іранськими силами безпеки.

Гамбург вважається домівкою для найбільшої спільноти іранців та людей іранського походження в ЄС. За даними Північного статистичного управління, наприкінці 2024 року в ганзейському місті проживало понад 12 000 іранців; разом із натуралізованими німцями їхня кількість становила близько 31 500.

Нещодавно президент США Дональд Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп хотів, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по владі в Тегерані, однак його радники не змогли гарантувати, що режим швидко впаде після американського втручання.

Крім того, публічно американський президент сказав, що його запевнили у тому, що в охопленому протестами Ірані нібито припинились страти і вбивства.