Федоров поговорив з Пісторіусом про посилення української ППО

Новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров у розмові з німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив можливість посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своїх соцмережах.

Федоров повідомив, що розповів Пісторіусу про сьогоднішню масовану атаку РФ.

"Посилення протиповітряної оборони залишається нашим пріоритетом, і роль Німеччини в цьому напрямі є ключовою", – наголосив він, зазначивши, що передані Німеччиною IRIS-T і Patriot, а також її участь в купівлі американської зброї для України зігнали роль у відбитті цієї атаки.

"Обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довготермінового постачання ракет для наших систем Patriot. Паралельно зосередилися на розвитку ракети IRIS-T як однієї з центральних на озброєння України та нарощення постачання", – розповів Михайло Федоров.

Також вони обговорювали участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів та питання артилерійських боєприпасів збільшеної дальності.

"Наголосив на важливості постачання саме далекобійних артпострілів для ефективної роботи артилерії в умовах дронової kill-zone. Важливий пріоритет для України – продовжити внески ФРН у "чеську ініціативу", – зазначив Федоров.

Він зазначив, що внесок Німеччини на цей час становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік.

"Вдячний Німеччині за важливу системну допомогу Україні та особисто Борису Пісторіусу за лідерство й послідовні зусилля для посилення нашої оборони.", – зазначив він.

Німеччина, нагадаємо, відіграє ключову роль у"коаліції ППО" в межах Контактної групи з оборони України, відомої як "формат Рамштайн", а після завершення лідерства США у цьому форматі з приходом адміністрації Трампа є співорганізаторкою нових засідань спільно з Британією.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський піднімав питання про додаткову підтримку української ППО у розмові з прем’єром Нідерландів.

Також Зеленський висловив стурбованість, що поглиблення конфронтації між США та Європою вдарить по спроможності української протиповітряної оборони.

Детальніше на цю тему – у статті Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою.



