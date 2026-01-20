Федоров поговорил с Писториусом об усилении украинской ПВО

Новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров в разговоре с немецким коллегой Борисом Писториусом обсудил возможность усиления противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своих соцсетях.

Федоров сообщил, что рассказал Писториусу о сегодняшней массированной атаке РФ.

"Усиление противовоздушной обороны остается нашим приоритетом, и роль Германии в этом направлении является ключевой", – подчеркнул он, отметив, что переданные Германией IRIS-T и Patriot, а также ее участие в покупке американского оружия для Украины сыграли роль в отражении этой атаки.

"Обсудили дальнейшее развитие программы Patriot Украины и необходимых проектов для обеспечения долгосрочных поставок ракет для наших систем Patriot. Параллельно сосредоточились на развитии ракеты IRIS-T как одной из центральных на вооружение Украины и наращивании поставок", – рассказал Михаил Федоров.

Также они обсуждали участие Германии в инновационном проекте по развитию дроново-штурмовых подразделений и вопрос артиллерийских боеприпасов увеличенной дальности.

"Подчеркнул важность поставки именно дальнобойных артвыстрелов для эффективной работы артиллерии в условиях дроновой kill-zone. Важный приоритет для Украины – продолжить взносы ФРГ в "чешскую инициативу", – отметил Федоров.

Он отметил, что вклад Германии в настоящее время составляет более 30% всех объявленных объемов безопасности помощи Украине на 2026 год.

"Благодарен Германии за важную системную помощь Украине и лично Борису Писториусу за лидерство и последовательные усилия для усиления нашей обороны", – отметил он.

Германия, напомним, играет ключевую роль в "коалиции ПВО" в рамках Контактной группы по обороне Украины, известной как "формат Рамштайн", а после завершения лидерства США в этом формате является соорганизатором новых заседаний совместно с Британией.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос о дополнительной поддержке украинской ПВО в разговоре с премьером Нидерландов.

Также Зеленский выразил обеспокоенность, что углубление конфронтации между США и Европой ударит по способности украинской противовоздушной обороны.

Подробнее на эту тему – в статье Гренландский кризис, бьющий по Украине. Какие последствия для ВСУ будет иметь конфликт Трампа с Европой.