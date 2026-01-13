Зеленський обговорив з главою уряду Нідерландів потребу в ППО і енергопідтримці

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з керівником уряду Нідерландів Діком Схоофом обговорив підтримку України після останніх повітряних ударів Росії.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент розповів, що поінформував Схоофа про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по українських містах і громадах. За його словами, очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії, а їхня мішень – енергетика.

"Дуже важливо, щоб зараз була достатня підтримка України. І це стосується як нашої стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи – це зараз перший пріоритет", – заявив Зеленський.

Вони також обговорили перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі.

У вівторок Зеленський заявив, що розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.

У понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік"