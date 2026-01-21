Подорож Трампа в Давос відклали через технічні проблеми з президентським літаком

Літак президента Дональда Трампа, що прямував на Всесвітній економічний форум у Швейцарії, був змушений повернутися до США незабаром після зльоту у вівторок через те, що Білий дім назвав "незначною електричною проблемою".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Літак Air Force One був перенаправлений назад до військової бази Ендрюс у штаті Меріленд після того, як екіпаж виявив проблему, повідомила журналістам, які супроводжували президента, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, президент і ті, хто його супроводжував, мали сісти на новий літак і продовжити подорож до Швейцарії. Пізніше Білий дім повідомив, що літак Air Force One повернувся до бази Ендрюс о 23:07.

Прессекретарка пожартувала про згоду Трампа прийняти літак з Катару для використання в якості Air Force One, сказавши журналістам, що ідея нового літака звучить "набагато краще", враховуючи проблему з електрообладнанням.

Технічна проблема, ймовірно, затримає довгоочікувану промову Трампа в середу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія. Промова прозвучить на тлі напружених відносин з європейськими союзниками через кампанію Трампа з тиску з метою анексії Гренландії.

Дональд Трамп у своїй промові в рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, як очікується, накинеться з критикою на світових лідерів.

Нагадаємо, у травні AP написало, що адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару "як подарунок для Повітряних сил США".