Поездка Трампа в Давос отложена из-за технических проблем с президентским самолетом

Самолет президента Дональда Трампа, направлявшийся на Всемирный экономический форум в Швейцарии, был вынужден вернуться в США вскоре после взлета во вторник из-за того, что Белый дом назвал "незначительной электрической проблемой".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Самолет Air Force One был перенаправлен обратно на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд после того, как экипаж обнаружил проблему, сообщила журналистам, сопровождавшим президента, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, президент и сопровождавшие его лица должны были сесть на новый самолет и продолжить путешествие в Швейцарию. Позже Белый дом сообщил, что самолет Air Force One вернулся на базу Эндрюс в 23:07.

Пресс-секретарь пошутила о согласии Трампа принять самолет из Катара для использования в качестве Air Force One, сказав журналистам, что идея нового самолета звучит "гораздо лучше", учитывая проблему с электрооборудованием.

Техническая проблема, вероятно, задержит долгожданную речь Трампа в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Речь прозвучит на фоне напряженных отношений с европейскими союзниками из-за кампании Трампа по давлению с целью аннексии Гренландии.

Дональд Трамп в своей речи в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, как ожидается, набросится с критикой на мировых лидеров.

Напомним, в мае AP написало, что администрация американского президента Дональда Трампа примет элитный самолет Boeing 747 от Катара "в качестве подарка для Военно-воздушных сил США".