ЗМІ: США скоротять приблизно 200 посад в НАТО

Сполучені Штати планують скоротити кількість персоналу, розміщеного в декількох ключових командних центрах НАТО, що може посилити занепокоєння в Європі щодо прихильності Вашингтона до альянсу.

Про це повідомили Reuters цього тижня три джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда".

В рамках цього кроку, про який адміністрація Трампа повідомила деяким європейським столицям, США скоротять приблизно 200 посад у структурах НАТО, які контролюють і планують військові та розвідувальні операції альянсу, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними.

Серед органів, які будуть зачеплені, за словами джерел, є британський Центр злиття розвідданих НАТО та Командування спеціальних операцій союзників у Брюсселі. Португальська STRIKFORNATO, яка контролює деякі морські операції, також буде скорочена, як і кілька інших подібних підрозділів НАТО, повідомили джерела.

Джерела не уточнили, чому США вирішили скоротити кількість персоналу, але ці кроки в цілому відповідають заявленому наміру адміністрації Трампа перенаправити більше ресурсів у Західну півкулю.

Ці зміни є незначними порівняно з розміром американських збройних сил, дислокованих в Європі, і не обов'язково свідчать про більш широке відходження США від континенту. В Європі дислокується близько 80 000 військовослужбовців, майже половина з яких – у Німеччині.

Проте ці кроки, ймовірно, посилять занепокоєння Європи щодо майбутнього альянсу, яке і без того є високим через посилену кампанію президента США Дональда Трампа з метою відібрати Гренландію у Данії, що створює безпрецедентну перспективу територіальної агресії в межах НАТО.

На прохання прокоментувати ситуацію представник НАТО зазначив, що зміни в кадровому складі США не є чимось незвичайним, і що присутність США в Європі є більшою, ніж була протягом багатьох років.

"НАТО та влада США підтримують тісний контакт щодо нашої загальної позиції – щоб забезпечити збереження потужного потенціалу НАТО для стримування та оборони", – сказав представник НАТО.

Президент США Дональд Трамп, підбиваючи підсумки першого року своєї другої каденції, заявив, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".

Нагадаємо, раніше американський президент допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Також писали, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що час лестощів на адресу президента США Дональда Трампа минув, а його погрози щодо Гренландії стали найбільшим викликом для Альянсу з 1949 року.

