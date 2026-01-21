СМИ: США сократят около 200 должностей в НАТО

Соединенные Штаты планируют сократить количество персонала, размещенного в нескольких ключевых командных центрах НАТО, что может усилить обеспокоенность в Европе относительно приверженности Вашингтона альянсу.

Об этом сообщили Reuters на этой неделе три источника, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

В рамках этого шага, о котором администрация Трампа сообщила некоторым европейским столицам, США сократят около 200 должностей в структурах НАТО, которые контролируют и планируют военные и разведывательные операции альянса, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Среди органов, которые будут затронуты, по словам источников, есть британский Центр слияния разведданных НАТО и Командование специальных операций союзников в Брюсселе. Португальская STRIKFORNATO, которая контролирует некоторые морские операции, также будет сокращена, как и несколько других подобных подразделений НАТО, сообщили источники.

Источники не уточнили, почему США решили сократить количество персонала, выполняющего функции НАТО, но эти шаги в целом соответствуют заявленному намерению администрации Трампа перенаправить больше ресурсов в Западное полушарие.

Эти изменения незначительны по сравнению с размером американских вооруженных сил, дислоцированных в Европе, и не обязательно свидетельствуют о более широком уходе США с континента. В Европе дислоцируется около 80 000 военнослужащих, почти половина из которых – в Германии.

Однако эти шаги, вероятно, усилят обеспокоенность Европы относительно будущего альянса, которая и без того высока из-за усиленной кампании президента США Дональда Трампа с целью отобрать Гренландию у Дании, что создает беспрецедентную перспективу территориальной агрессии в пределах НАТО.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель НАТО отметил, что изменения в кадровом составе США не являются чем-то необычным и что присутствие США в Европе больше, чем было на протяжении многих лет.

"НАТО и власти США поддерживают тесный контакт по поводу нашей общей позиции – чтобы обеспечить сохранение мощного потенциала НАТО для сдерживания и обороны", – сказал представитель НАТО.

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги первого года своего второго срока, заявил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".

Напомним, ранее американский президент допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Также писали, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что время лести в адрес президента США Дональда Трампа прошло, а его угрозы в отношении Гренландии стали самым большим вызовом для Альянса с 1949 года.

