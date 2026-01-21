Трамп продовжив подорож у Давос після несправності з літаком

Президент США Дональд Трамп продовжив свій шлях на Всесвітній економічний форум у Давосі після повернення його літака на базу Ендрюс через технічну несправність.

Про це повідомили в Білому домі, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Спочатку Трамп мав летіти до Швейцарії на літаку Boeing VC-25, модифікованій військовій версії знаменитого чотиримоторного літака 747. Цей літак був змушений повернутися на базу Ендрюс після того, як незабаром після зльоту виникли проблеми з електрообладнанням.

Зараз Трамп летить на Всесвітній економічний форум на літаку Boeing C-32A, версії двомоторного літака 757, що належить ВПС США.

Згідно з інформаційним бюлетенем ВПС, C-32 в основному використовується для перевезення віцепрезидента (у цьому випадку він матиме позивний Air Force Two), першої леді, членів кабінету президента або членів Конгресу.

ВПС має у своєму парку чотири літаки C-32.

У флоті є два літаки VC-25. Нові літаки VC-25 зараз оснащуються, але вони не будуть готові до експлуатації ще кілька років.

Дональд Трамп у своїй промові в рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, як очікується, накинеться з критикою на світових лідерів.

Нагадаємо, у травні агентство AP написало, що адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару "як подарунок для Повітряних сил США".

Згодом у Пентагоні підтвердили, що цей літак було прийнято, і Трамп буде використовувати його після модернізації.