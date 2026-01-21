Трамп продолжил путь в Давос после неисправности самолета

Президент США Дональд Трамп продолжил свой путь на Всемирный экономический форум в Давосе после возвращения его самолета на базу Эндрюс из-за технической неисправности.

Об этом сообщили в Белом доме, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трамп должен был лететь в Швейцарию на самолете Boeing VC-25, модифицированной военной версии знаменитого четырехмоторного самолета 747. Этот самолет был вынужден вернуться на базу Эндрюс, после того как вскоре после взлета возникли проблемы с электрооборудованием.

Сейчас Трамп летит на Всемирный экономический форум на самолете Boeing C-32A, версии двухмоторного самолета 757, принадлежащего ВВС США.

Согласно информационному бюллетеню ВВС, C-32 в основном используется для перевозки вице-президента (в этом случае он будет иметь позывной Air Force Two), первой леди, членов кабинета президента или членов Конгресса.

ВВС имеет в своем парке четыре самолета C-32.

В флоте есть два самолета VC-25. Новые самолеты VC-25 сейчас оснащаются, но они не будут готовы к эксплуатации еще несколько лет.

Дональд Трамп в своей речи в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, как ожидается, набросится с критикой на мировых лидеров.

Напомним, в мае агентство AP написало, что администрация американского президента Дональда Трампа примет элитный самолет Boeing 747 от Катара "в качестве подарка для Военно-воздушных сил США".

Позже в Пентагоне подтвердили, что этот самолет был принят, и Трамп будет использовать его после модернизации.