Іспанські залізничники оголосили страйк після двох масштабних аварій

Іспанська профспілка машиністів залізничного транспорту Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантій безпеки та надійності мережі після двох великих аварій, внаслідок яких загинули багато людей, у тому числі три машиністи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Semaf у своїй заяві зазначила, що вимагатиме кримінальної відповідальності від осіб, відповідальних за забезпечення безпеки залізничної інфраструктури.

Також профспілка рекомендувала тим, хто не в змозі виконувати свої обов'язки через емоційне навантаження, спричинене цими подіями, повідомити про це своїх керівників.

Крім того, профспілка машиністів залізниці зазначила, що на початку роботи машиністи всіх залізничних компаній вимагатимуть гарантій безпеки на маршруті.

У цьому сенсі, якщо такі гарантії не будуть надані, рух поїзда буде адаптований до реальних умов експлуатації інфраструктури.

"Всі члени Semaf вражені і вважають неприпустимою цю ситуацію постійного погіршення стану залізниці", – підкреслили вони у своєму повідомленні.

З цієї причини вони вимагають термінового вжиття різних заходів на залізничній мережі для забезпечення безпеки фахівців та користувачів.

З усіх цих причин профспілка машиністів поїздів оголосила страйк у всьому секторі з метою забезпечення правового захисту мобілізації працівників і користувачів, щоб вимагати гарантування безпеки та надійності мережі.

Нагадаємо, у неділю внаслідок смертельного зіткнення поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова загинули щонайменше 42 людини, ще десятки отримали поранення.

У вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.