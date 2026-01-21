Поблизу Барселони сталась аварія на залізниці: одна людина загинула, 37 постраждали

В Іспанії у вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними регіональної влади, аварія сталась внаслідок того, що на рейки впала підпірна стіна.

Поїзд зазнав аварії недалеко від міста Геліда, розташованого приблизно за 35 хвилин їзди від Барселони.

Іспанський залізничний оператор ADIF заявив, що стіна, ймовірно, обвалилася через сильні дощі, що пройшли на північному сході Іспанії цього тижня.

EFE

Приміське залізничне сполучення на цій лінії було скасовано, повідомили в компанії.

Служби екстреної допомоги Каталонії повідомили, що з 37 осіб, які постраждали в результаті аварії у вівторок, п'ятеро отримали серйозні травми. Шестеро інших перебувають в менш важкому стані.

Служби екстреної допомоги повідомили, що на місце аварії було відправлено 20 машин швидкої допомоги, а постраждалі були доставлені до лікарень у цьому районі.

Регіональні пожежники повідомили, що більшість постраждалих їхали в першому вагоні поїзда.

Аварія поблизу Барселони сталася всього через два дні після іншого смертельного зіткнення поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова, внаслідок якого загинули щонайменше 42 людини, ще десятки отримали поранення.

Влада Іспанії наразі виключає диверсію як можливу причину аварії.

Через трагедію в Іспанії оголосили триденну жалобу.