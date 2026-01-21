Испанские железнодорожники объявили забастовку после двух крупных аварий

Испанский профсоюз машинистов железнодорожного транспорта Semaf объявил забастовку, требуя гарантий безопасности и надежности сети после двух крупных аварий, в результате которых погибли многие люди, в том числе три машиниста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Semaf в своем заявлении отметил, что будет требовать уголовной ответственности от лиц, ответственных за обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры.

Также профсоюз рекомендовал тем, кто не в состоянии выполнять свои обязанности из-за эмоциональной нагрузки, вызванной этими событиями, сообщить об этом своим руководителям.

Кроме того, профсоюз машинистов железной дороги отметил, что в начале работы машинисты всех железнодорожных компаний будут требовать гарантий безопасности на маршруте.

В этом смысле, если такие гарантии не будут предоставлены, движение поезда будет адаптировано к реальным условиям эксплуатации инфраструктуры.

"Все члены Semaf потрясены и считают недопустимой эту ситуацию постоянного ухудшения состояния железной дороги", – подчеркнули они в своем сообщении.

По этой причине они требуют срочного принятия различных мер на железнодорожной сети для обеспечения безопасности специалистов и пользователей.

По всем этим причинам профсоюз машинистов поездов объявил забастовку во всем секторе с целью обеспечения правовой защиты мобилизации работников и пользователей, чтобы требовать гарантирования безопасности и надежности сети.

Напомним, в воскресенье в результате смертельного столкновения поездов в городе Адамус испанской провинции Кордова погибли по меньшей мере 42 человека, еще десятки получили ранения.

Во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.