Трамп оголосив свої досягнення у світі за рік на посаді, включивши туди також невдачі

Президент США Дональд Трамп після року на посаді похвалився своїми 365 досягненнями і перемогами, включивши до переліку такі, які можна вважати скоріше невдачами.

Відповідний документ він представив на брифінгу у Білому домі, перелік опублікований також на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Трамп традиційно любить повторювати, що він завершив вісім воєн, а російсько-українська війна має стати дев’ятою в списку його "перемог".

В оприлюдненому списку стверджується, що Трамп "завершив війну" між Ізраїлем і ХАМАС, запровадивши режим припинення вогню, забезпечивши звільнення заручників і прийнявши історичний план миру в Газі, щоб забезпечити повну безпеку і процвітання для всіх у регіоні. Втім, перемир’я неодноразово порушувалося.

Трамп включив у перелік "зупинених війн" також ті випадки, де його миротворчі зусилля провалилися і конфлікт триває з принципово незмінною інтенсивністю (як-от протистояння Індії та Пакистану, Камбоджі з Таїландом, Конго та Руанди, а також сербсько-косовський конфлікт, де не вдалося досягти жодних успіхів, та ізраїльсько-іранську 12-денну війну, у якій США брали безпосередню участь).

Також стверджується, що Трамп "створив за підтримки США механізм для припинення війни між Україною та Росією, встановивши обов'язкові до виконання критерії припинення вогню та стимули для відновлення". Однак, відомо, що Росія не погоджується на припинення вогню. Крім того, сторони зберігають розбіжності у ключових питання, зокрема, стосовно територій.

Американський президент також заявив, що він відновив максимальний тиск на Іран і знищив ядерний потенціал Ірану шляхом скоординованих військових дій, посилення санкцій та розвідувальних операцій. Втім, ще після завдання ударів США по Ірану повідомляли, що Сполученим Штатам навряд чи вдалося знищити ядерний потенціал Ірану.

Серед перемог Трамп назвав ініціювання процесу створення системи протиракетної оборони нового покоління "Золотий купол" для захисту батьківщини від загроз XXI століття.

Також він заявив, що домігся угоди з країнами-членами НАТО про збільшення їхніх витрат на оборону до 5% ВВП.

Трамп також згадав, як санкціонував удари США по суднах наркотерористів, які постачали фентаніл до США, в результаті чого було вбито щонайменше 123 наркотерористи.

Він також стверджує, що досягнув перемир'я з терористами-хуситами в Ємені, відновивши свободу судноплавства в Червоному морі для суден під прапором США.

Трамп також похвалився затриманням "давно розшукуваного наркотерориста Ніколаса Мадуро", проклавши шлях для його судового переслідування в США.

Своєю перемогою він також називає захоплення нафтових танкерів, на які накладено санкції, щоб перекрити фінансування режиму Мадуро.

Крім того, він похвалився тим, що розпочав "безпрецедентну реорганізацію Державного департаменту, щоб подолати десятиліття роздуття та бюрократії, які унеможливлювали виконання його основних дипломатичних завдань".

Трамп також заявив, що він "припинив марнотратство, шахрайство та зловживання в USAID, забезпечивши, що платники податків більше не будуть змушені фінансувати улюблені проєкти закоренілих бюрократів, такі як зміна статі в Гватемалі".

Своїм досягненням він також вважає заборону фінансування UNRWA – агентства ООН, яке нібито працевлаштувало сотні бойовиків ХАМАС.

Похвалився він і тим, що наклав санкції на Міжнародний кримінальний суд.

Дональд Трамп напередодні заявив, що Росія та Україна почергово виявляються неготовими завершити війну.

