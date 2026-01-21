Трамп заявив, що Росія і Україна почергово виявляються неготовими закінчити війну

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Росія та Україна почергово виявляються неготовими завершити війну.

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, передає "Європейська правда".

Трамп відповідав на питання щодо Нобелівської премії миру і вкотре наголосив, що завершив вісім воєн.

Він сказав, що намагається покласти край тому, що назвав "останнім конфліктом", але поки що не досяг успіху.

"Я намагаюся вирішити проблему Росії та України. Коли Росія готова, Україна не готова. Коли Україна готова, Росія не готова", – сказав він у Білому домі.

"Але в середньому вони втрачають 25 000 людей на місяць. І я намагаюся покласти цьому", – додав він.

Минулого тижня Трамп заявляв, що укладання мирної угоди гальмує український лідер Володимир Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США Стів Віткофф на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі напередодні зустрівся з посланцем глави Кремля Владіміра Путіна Кирилом Дмитрієвим.