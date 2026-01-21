Трамп объявил о своих достижениях в мире за год на посту, включив туда также неудачи

Президент США Дональд Трамп после года на посту похвастался своими 365 достижениями и победами, включив в список такие, которые можно считать скорее неудачами.

Соответствующий документ он представил на брифинге в Белом доме, перечень опубликован также на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Трамп традиционно любит повторять, что он завершил восемь войн, а российско-украинская война должна стать девятой в списке его "побед".

В обнародованном списке утверждается, что Трамп "завершил войну" между Израилем и ХАМАС, введя режим прекращения огня, обеспечив освобождение заложников и приняв исторический план мира в Газе, чтобы обеспечить полную безопасность и процветание для всех в регионе. Впрочем, перемирие неоднократно нарушалось.

Трамп включил в перечень "остановленных войн" также те случаи, где его миротворческие усилия провалились и конфликт продолжается с принципиально неизменной интенсивностью (такие как противостояние Индии и Пакистана, Камбоджи с Таиландом, Конго и Руанды, а также сербско-косовский конфликт, где не удалось достичь никаких успехов, и израильско-иранскую 12-дневную войну, в которой США принимали непосредственное участие).

Также утверждается, что Трамп "создал при поддержке США механизм для прекращения войны между Украиной и Россией, установив обязательные к выполнению критерии прекращения огня и стимулы для восстановления". Однако известно, что Россия не соглашается на прекращение огня. Кроме того, стороны сохраняют разногласия по ключевым вопросам, в частности относительно территорий.

Американский президент также заявил, что он возобновил максимальное давление на Иран и уничтожил ядерный потенциал Ирана путем скоординированных военных действий, усиления санкций и разведывательных операций. Впрочем, еще после нанесения ударов США по Ирану сообщали, что Соединенным Штатам вряд ли удалось уничтожить ядерный потенциал Ирана.

Среди побед Трамп назвал инициирование процесса создания системы противоракетной обороны нового поколения "Золотой купол" для защиты родины от угроз XXI века.

Также он заявил, что добился соглашения со странами-членами НАТО об увеличении их расходов на оборону до 5% ВВП.

Трамп также упомянул, как санкционировал летальные удары США по судам наркотеррористов, которые поставляли фентанил в США, в результате чего было убито не менее 123 наркотеррористов.

Он также утверждает, что достиг перемирия с террористами-хуситами в Йемене, восстановив свободу судоходства в Красном море для судов под флагом США.

Трамп также похвастался задержанием "давно разыскиваемого наркотеррориста Николаса Мадуро", проложив путь для его судебного преследования в США.

Своей победой он также называет захват нефтяных танкеров, на которые наложены санкции, чтобы перекрыть финансирование режима Мадуро.

Кроме того, он похвастался тем, что начал "беспрецедентную реорганизацию Государственного департамента, чтобы преодолеть десятилетия раздувания и бюрократии, которые делали невозможным выполнение его основных дипломатических задач".

Трамп также заявил, что он "прекратил расточительство, мошенничество и злоупотребления в USAID, обеспечив, что налогоплательщики больше не будут вынуждены финансировать любимые проекты закоренелых бюрократов, такие как смена пола в Гватемале".

Своим достижением он также считает запрет финансирования UNRWA – агентства ООН, которое якобы трудоустроило сотни боевиков ХАМАС.

Похвастался он и тем, что наложил санкции на Международный уголовный суд.

Дональд Трамп накануне заявил, что Россия и Украина поочередно оказываются не готовыми завершить войну.

