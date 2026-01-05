У Латвії заявили про пошкодження оптичного кабелю у Балтійському морі

У Балтійському морі поблизу латвійського міста Лієпая виявили пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня у мережі X.

За словами прем’єрки, інцидент не вплинув на користувачів зв’язку у Латвії.

"Користувачі латвійського зв'язку не постраждали від інциденту. Я перебуваю на зв'язку з Центром кризового управління та відповідальними службами, поки Державна поліція розпочала розслідування, і обставини з'ясовуються", – написала Сіліня.

Водночас за інформацією державної поліції Латвії, як повідомляє Delfi, пошкодження кабелю могло спричинити судно, яке рухалося по неактивному тросу, а потім змінило курс на активний трос, пошкодивши його.

У неділю, 4 січня, співробітники Державної поліції у співпраці з Береговою охороною та іншими службами внутрішніх справ піднялися на борт судна, яке наразі знаходиться в порту Лієпаї, та підтримують зв'язок з його екіпажем. Наразі судно чи його екіпаж не затримано, вони співпрацюють з поліцією, і активна робота зі з'ясування обставин триває.

Як повідомлялося раніше, пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю розслідують у Фінляндії.

У середу, 31 грудня, поліція затримала вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Зазначимо, фінська митниця повідомила, що на борту вантажного судна Fitburg були виявлені сталеві вироби, на які поширюються міжнародні санкції.

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.