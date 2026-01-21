Датский остров остался без электричества из-за неисправности подводного кабеля

В среду на датском острове Борнхольм в Балтийском море произошло масштабное отключение электроснабжения после того, как из строя был выведен подводный кабель, соединявший остров со Швецией.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Местная полиция отметила, что отключение также повлияло на водоснабжение, и что неизвестно, как долго оно продлится.

Электроснабжение было отключено в 10:16 утра по местному времени.

Местный поставщик электроэнергии Trefor El-Net Øst заявил, что причиной отключения стала неисправность кабеля между Борнхольмом и Швецией.

Директор по электроснабжению Trefor Пер Серенсен рассказал, что кабель подвергся перегрузке, но остался неповрежденным, и что компания работает над восстановлением соединения.

Однако датская энергетическая инфраструктурная компания Energinet заявила, что в кабеле не было неисправности, и что Борнхольм готов снова получать электроэнергию из Швеции.

Аварийные службы запустили электростанцию в Ронне, чтобы восстановить поставки, но может пройти несколько часов, прежде чем электроснабжение будет восстановлено на всей территории острова.

Напомним, 5 января обнаружили повреждение оптического кабеля в Балтийском море вблизи латвийского города Лиепая.

За последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.