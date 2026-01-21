Орендована Швецією в’язниця в Естонії чекає перших шведських в’язнів у другій половині року

Перші ув’язнені зі Швеції, яких розмістять в орендованій у Естонії в’язниці, мають прибути туди у другій половині 2026 року.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це розповів директор в’язниці Тарту Мерле Улст.

Улст повідомив, що прибуття перших ув’язнених зі Швеції очікують у другій половині року, якщо ратифікація угоди відбудеться згідно з планами.

"Але зауважу, що вони будуть прибувати поступово – тобто, не усі одночасно", – зазначив директор пенітенціарного закладу.

Зараз персонал в’язниці налічує 160 осіб. Після повноцінного запуску проєкту з орендою потрібно буде найняти приблизно 250 додаткових працівників. Крім того, у в’язниці будуть постійно перебувати близько 20 співробітників зі Швеції.

Комунікація зі шведськими в’язнями буде відбуватись англійською.

Заступник головного секретаря відділу з питання управління в’язницями Мін’юсту Естонії Райт Куусе нагадав, що Естонія за угодою не прийматиме для відбуття покарання засуджених за терористичні злочини, жінок, неповнолітніх, людей з ментальними розладами та засуджених за злочини проти державності.

Всього у межах угоди зі Швецією про оренду місць у в’язниці планують прийняти 600 шведських в’язнів. Їх будуть повертати назад до Швеції за кілька місяців перед завершенням терміну покарання.

Зараз у Тартуській в’язниці – близько 250 ув’язнених. Їх розподілять по інших закладах.

Нагадаємо, угоду, за якою Швеція направлятиме своїх в’язнів до Естонії, підписали у червні 2025 року.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна. Наприклад, у Франції станом на початок травня заповненість в’язниць встановила новий рекорд.

В Естонії раніше порахували, що утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести країні 30 млн євро на рік.