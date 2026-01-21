Арендованная Швецией тюрьма в Эстонии ожидает первых заключенных во второй половине года

Первые заключенные из Швеции, которых разместят в арендованной в Эстонии тюрьме, должны прибыть туда во второй половине 2026 года.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом рассказал директор тюрьмы Тарту Мерле Улст.

Улст сообщил, что прибытие первых заключенных из Швеции ожидают во второй половине года, если ратификация соглашения состоится согласно планам.

"Но отмечу, что они будут прибывать постепенно – то есть, не все одновременно", – отметил директор пенитенциарного учреждения.

Сейчас персонал тюрьмы насчитывает 160 человек. После полноценного запуска проекта с арендой нужно будет нанять примерно 250 дополнительных сотрудников. Кроме того, в тюрьме будут постоянно находиться около 20 сотрудников из Швеции.

Коммуникация эстонского персонала со шведскими заключенными будет происходить на английском.

Заместитель главного секретаря отдела по вопросу управления тюрьмами Минюста Эстонии Райт Куусе напомнил, что Эстония по соглашению не будет принимать для отбывания наказания осужденных за террористические преступления, женщин, несовершеннолетних, людей с ментальными расстройствами и осужденных за преступления против государственности.

Всего в рамках соглашения со Швецией об аренде мест в тюрьме планируют принять 600 шведских заключенных. Их будут возвращать обратно в Швецию за несколько месяцев перед завершением срока наказания.

Сейчас в Тартуской тюрьме – около 250 заключенных. Их распределят по другим заведениям.

Напомним, соглашение, по которому Швеция будет направлять своих заключенных в Эстонию, подписали в июне 2025 года.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пустует, тогда как во многих странах ситуация противоположная. Например, во Франции по состоянию на начало мая заполненность тюрем установила новый рекорд.

В Эстонии ранее посчитали, что содержание иностранных заключенных в своих тюрьмах может принести стране 30 млн евро в год.