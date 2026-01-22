Зеленський прибув до Швейцарії на форум у Давосі і зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії, де, зокрема, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це журналістам повідомив речник українського президента Сергій Никифоров, інформує "Європейська правда".

В рамках форуму у Давосі Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч Зеленського з Трампом орієнтовно розпочнеться о 13:00 за місцевим часом.

О 14:30 очікується основний виступ Зеленського

Також президент візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery". В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Портал Axios раніше повідомив, що Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Швейцарії у той час, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні.