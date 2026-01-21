Віткофф зустрінеться з Путіним у четвер

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив, що в четвер зустрінеться з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав в ефірі каналу CNBC, його цитує Reuters, передає "Європейська правда".

"Ну, дивіться, ми маємо зустрітися з ним у четвер", – сказав Віткофф, маючи на увазі Путіна.

За словами посадовця, про зустріч попросила російська сторона.

"Але саме росіяни запросили на зустріч. Я вважаю, що це важлива заява з їхнього боку", – сказав Віткофф.

У Кремлі підтвердили майбутню зустріч Путіна і Віткоффа.

"Так, дійсно, такі контакти на завтра є в графіку президента", – повідомив російському РБК речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Кремль раніше заявив, що готується прийняти в Москві посланця Трампа Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера для проведення мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначено.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня представники 35 країн та організацій зустрілися у Парижі для фіналізації роботи над гарантіями безпеки для України. За результатами зустрічі прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

З американського боку на зустрічі були присутні спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Крім того, Віткофф заявляв про значний прогрес після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.