ЗМІ: Зеленський у четвер вирушить до Давоса на зустріч з Трампом

Президент України у четвер, 22 січня, прибуде на Всесвітній економічний форум у Давосі, щоб зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios з посиланням на українського посадовця.

За даними видання, Зеленський планує зустрітися з Трампом у Швейцарії у той час, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні.

Сполучені Штати "близькі до угоди" з Україною щодо пунктів плану, тоді як Росія досі публічно не погоджувалася на нього.

Axios пише, що той факт, що Росія досі не прийняла 20-пунктний план, є однією з причин, чому Білий дім не хотів підписувати "план процвітання" для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня.

Під час виступу на форумі президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі. За його словами, ця зустріч запланована на середу.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин згодом уточнив у коментарі журналістам, що станом на 17:00 середи президент перебуває у Києві.

20 січня Зеленський заявляв, що умовою для зустрічі з американською стороною у Давосі мають бути конкретні результати.