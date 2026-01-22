Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе и встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию, где, в частности, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, информирует "Европейская правда".
В рамках форума в Давосе Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча Зеленского с Трампом ориентировочно начнется в 13:00 по местному времени.
В 14:30 ожидается основное выступление Зеленского
Также президент примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.
Портал Axios ранее сообщил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Швейцарии в то время, как посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.
Обе встречи будут посвящены обсуждению "мирного плана" США по завершению войны в Украине.