Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе и встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию, где, в частности, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, информирует "Европейская правда".

В рамках форума в Давосе Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Зеленского с Трампом ориентировочно начнется в 13:00 по местному времени.

В 14:30 ожидается основное выступление Зеленского

Также президент примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия Владимир Зеленский встретится с представителями энергетических компаний.

Портал Axios ранее сообщил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Швейцарии в то время, как посланцы Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены обсуждению "мирного плана" США по завершению войны в Украине.