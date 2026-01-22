Британія не приєднається до підписання угоди про Раду миру Трампа через Путіна

Велика Британія не братиме участі у церемонії підписання угоди щодо Ради миру, ініційованої американським президентом Дональдом Трампом у Давосі.

Про це заявила глава МЗС Британії Іветт Купер, передає агенція PA.

Міністерка закордонних справ заявила, що Британія рішуче підтримує 20-пунктний план президента США щодо миру на Близькому Сході, який він планує представити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер.

Але на запитання, чи приєднається Велика Британія до Ради миру, вона відповіла: "Попереду величезний обсяг роботи, і сьогодні ми не будемо серед підписантів, оскільки йдеться про юридичний договір, який порушує набагато ширші питання, а також ми маємо занепокоєння щодо участі президента Путіна в чомусь, що стосується миру, коли ми досі не бачимо від Путіна жодних ознак того, що він буде дотримуватися зобов'язань щодо миру в Україні".

"І, чесно кажучи, саме про це ми і повинні говорити", – додала Купер.

Путін заявив, що Москва все ще консультується зі своїми "стратегічними партнерами", перш ніж прийняти рішення про приєднання до плану.

Він також заявив, що готовий зробити внесок у Раду миру, запропоновану президентом США Дональдом Трампом, коштом заморожених у Сполучених Штатах російських активів.

20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

За планами президента США, Рада миру щодо сектора Гази має бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів за постійне членство.