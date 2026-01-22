Великобритания не присоединится к подписанию соглашения о Совете мира Трампа из-за Путина

Великобритания не будет участвовать в церемонии подписания соглашения о Совете мира, инициированного американским президентом Дональдом Трампом в Давосе.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, передает агентство PA.

Министр иностранных дел заявила, что Великобритания решительно поддерживает 20-пунктный план президента США по миру на Ближнем Востоке, который он планирует представить на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг.

Но на вопрос, присоединится ли Великобритания к Совету мира, она ответила: "Впереди огромный объем работы, и сегодня мы не будем среди подписантов, поскольку речь идет о юридическом договоре, который затрагивает гораздо более широкие вопросы, а также у нас есть опасения относительно участия президента Путина в чем-то, что касается мира, когда мы до сих пор не видим от Путина никаких признаков того, что он будет соблюдать обязательства по миру в Украине".

"И, честно говоря, именно об этом мы и должны говорить", – добавила Купер.

Путин заявил, что Москва все еще консультируется со своими "стратегическими партнерами", прежде чем принять решение о присоединении к плану.

Он также заявил, что готов внести вклад в Совет мира, предложенный президентом США Дональдом Трампом, за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.

20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

По планам президента США, Совет мира по сектору Газы должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов за постоянное членство.