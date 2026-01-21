Путін запропонував внести мільярд доларів у Раду миру із заморожених російських активів 

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що готовий зробити внесок у Раду миру, запропоновану президентом США Дональдом Трампом, коштом заморожених у Сполучених Штатах російських активів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське агентство ТАСС.

Путін заявив, що Москва готова зробити свій членський внесок у Раду миру у розмірі 1 млрд доларів. Однак, за його словами, йдеться про кошти із заморожених у США російських активів.

Глава Кремля також сказав, що отримав від Трампа особисте запрошення до членства у Раді миру щодо Сектора Гази.

Водночас Путін доручив Міністерству закордонних справ РФ "проконсультуватися з партнерами", перш ніж прийняти запрошення.

Раніше писали, що серед запрошених у Раду Миру Трампа є Росія та Білорусь.

20 січня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко першим підписав документ про приєднання країни до Ради миру на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

За планами президента США, Рада миру щодо сектора Гази має бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів за постійне членство.