Більш ніж половина жителів Литви негативно оцінили роботу уряду

Діяльність уряду Литви на чолі з прем’єркою Інгою Ругінене негативно оцінюють 51% жителів Литви.

Про це свідчать опубліковані в четвер результати опитування компанії Baltijos tyrimai, проведеного на замовлення LRT, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними опитування, 15% респондентів оцінили роботу кабміну "дуже погано", а 36% – "скоріше погано, ніж добре". Водночас 3% заявили, що уряд працює "дуже добре", а 32% оцінили його діяльність "скоріше добре, ніж погано".

14% опитаних не мали певної думки або не відповіли на запитання.

Найкраще діяльність уряду наприкінці 2025 року оцінювали виборці Литовської соціал-демократичної партії та партії "Зоря Німану" – їхня підтримка склала 55% і 50% відповідно.

Серед прихильників соціал-демократичних поглядів негативно діяльність уряду оцінили 35%, а серед виборців "Зорі Німану" – 32% осіб.

Найгіршої думки про уряд Ругінене дотримуються виборці партії консерваторів "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

Опитування проводилося литовсько-британською компанією з дослідження ринку і громадської думки Baltijos tyrimai з 11 по 29 грудня 2025 року. Було опитано 1015 жителів Литви (віком 18 років і старше) в 111 точках вибірки.

Нещодавно рейтинги також показали, що у Литві різко обвалилися рейтинги президента Гітанаса Науседи.

Сам Науседа вважає, що зниження рейтингу його популярності є наслідком його активної участі у внутрішній політиці.