Более половины жителей Литвы негативно оценили работу правительства

Деятельность правительства Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене негативно оценивают 51% жителей Литвы.

Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса компании Baltijos tyrimai, проведенного по заказу LRT, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным опроса, 15% респондентов оценили работу кабмина "очень плохо", а 36% – "скорее плохо, чем хорошо". В то же время 3% заявили, что правительство работает "очень хорошо", а 32% оценили его деятельность "скорее хорошо, чем плохо".

14% опрошенных не имели определенного мнения или не ответили на вопрос.

Лучше всего деятельность правительства в конце 2025 года оценивали избиратели Литовской социал-демократической партии и партии "Зоря Немана" – их поддержка составила 55% и 50% соответственно.

Среди сторонников социал-демократических взглядов негативно деятельность правительства оценили 35%, а среди избирателей "Зори Немана" – 32%.

Худшее мнение о правительстве Ругинене придерживаются избиратели партии консерваторов "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

Опрос проводился литовско-британской компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai с 11 по 29 декабря 2025 года. Было опрошено 1015 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше) в 111 точках выборки.

Недавно рейтинги также показали, что в Литве резко обвалились рейтинги президента Гитанаса Науседы.

Сам Науседа считает, что снижение рейтинга его популярности является следствием его активного участия во внутренней политике.