Науседа пояснив падіння свого рейтингу активною участю у внутрішній політиці

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що, на його думку, зниження рейтингу його популярності є наслідком його активної участі у внутрішній політиці, але пообіцяв винести уроки з цієї ситуації та змінити деякі свої підходи.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Нагадаємо, опитування Vilmorus, проведеним на замовлення газети Lietuvos Ryta, свідчить, що рейтинг Науседи продовжує падати та залишається на найнижчому рівні з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

У грудні 38,2% литовців позитивно оцінювали главу держави, а 42,6% – негативно.

"Я вважаю, що це ціна, яку я мушу заплатити за те, що хочу бути активним у внутрішній політиці. Хоча ми дійсно маємо менше розбіжностей і більш-менш згодні щодо напрямку зовнішньої політики, останнім часом у внутрішній політиці було багато суперечок", – прокоментував це Науседа.

Він зазначив, що свідомо вирішив взяти активну участь у формуванні уряду минулого року, і визнав, що процес, який призвів до призначення кабінету прем'єр-міністерки Інги Ругінене, був складним і викликав протести.

"Я вірю, що люди завжди мають рацію. І якщо така оцінка, це означає, що ми маємо підвищити наші стандарти. Я маю подумати, що я міг би зробити інакше", – зазначив президент країни.

Один з висновків, за словами Науседа, полягає в необхідності "дуже швидко і дуже чітко" висловлювати позицію президента з усіх суспільних питань, навіть суперечливих.

"Я точно буду робити деякі речі по-іншому. Але президент не повинен думати про рейтинги день і ніч. Президент повинен насамперед думати про те, що він повинен робити", – підсумував Науседа.

В опитуванні, проведеному в листопаді, 45,2% респондентів позитивно оцінювали Науседу, а 32,3% – негативно.

В грудні опитування показало значне невдоволення литовців роботою уряду на чолі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене.