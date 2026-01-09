У Литві різко обвалились рейтинги президента Науседи

У Литві більше людей ставляться до президента негативно, ніж позитивно, чого не спостерігалося протягом більше ніж двох десятиліть.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням Vilmorus, проведеним на замовлення газети Lietuvos Ryta, рейтинг Гітанаса Науседи продовжує падати і залишається на найнижчому рівні з моменту його вступу на посаду в 2019 році.

У грудні 38,2% литовців позитивно оцінювали главу держави, а 42,6% – негативно.

В опитуванні, проведеному в листопаді, 45,2% респондентів позитивно оцінювали політика, а 32,3% – негативно. В результаті президент опустився з першого на четверте місце в рейтингу найпопулярніших політиків.

Глава Vilmorus Владас Гайдіс порівняв ці зміни з президентством Роландаса Паксаса, якому оголосили імпічмент.

"Зазвичай президенти мають позитивні рейтинги і посідають перше місце. Востаннє негативний рейтинг мав литовський президент у 2004 році, і це був Роландас Паксас. Але в його випадку були дуже чіткі причини – зрада", – сказав соціолог агентству BNS.

Паксас був усунений з посади після того, як суд визнав, що він порушив Конституцію через свої стосунки з російським бізнесменом.

Немає єдиної причини, чому рейтинг Науседи різко падає протягом декількох місяців поспіль, заявив Гайдіс. "Падіння почалося влітку і пов'язане з формуванням уряду, яке тривало до жовтня. Потім були протести, багаття біля парламенту. Немає єдиної події – це процес", – пояснив соціолог.

В грудні опитування показало значне невдоволення литовців роботою уряду на чолі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене.