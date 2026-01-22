В Угорщині заявили, що їм не треба буде платити за вступ до Ради миру Трампа

Приєднання Угорщини до Ради миру, ініційованої Дональдом Трампом, не потягне для неї жодних фінансових зобов'язань.

Про це повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, передає "Європейська правда" з посиланням на Index.hu.

Він прокоментував повідомлення про те, що постійний статус у новому міжнародному органі, який запропонував створити президент США Дональд Трамп, обійдеться охочим у $1 млрд.

"На своєму вчорашньому засіданні уряд уповноважив прем'єр-міністра забезпечити участь Угорщини в Раді миру. Відповідно, сьогодні в Давосі прем'єр-міністр підпише угоду про це. Рішення уряду з цього питання доступне для ЗМІ, і ми хотіли б пояснити, що це не тягне за собою будь-яких фінансових зобов'язань", – сказав Гуяш.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на вихідних оприлюднив листа американського президента Дональда Трампа, в якому той запрошує Угорщину долучитися до його Ради миру.

Орбан поряд з прем'єром Болгарії став одним із двох лідерів ЄС, що взяли участь у підписанні угоди про створення Ради миру.