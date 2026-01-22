Укр Рус Eng

В Угорщині заявили, що їм не треба буде платити за вступ до Ради миру Трампа

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 12:50 — Іванна Костіна

Приєднання Угорщини до Ради миру, ініційованої Дональдом Трампом, не потягне для неї жодних фінансових зобов'язань.

Про це повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, передає "Європейська правда" з посиланням на Index.hu.

Він прокоментував повідомлення про те, що постійний статус у новому міжнародному органі, який запропонував створити президент США Дональд Трамп, обійдеться охочим у $1 млрд.

"На своєму вчорашньому засіданні уряд уповноважив прем'єр-міністра забезпечити участь Угорщини в Раді миру. Відповідно, сьогодні в Давосі прем'єр-міністр підпише угоду про це. Рішення уряду з цього питання доступне для ЗМІ, і ми хотіли б пояснити, що це не тягне за собою будь-яких фінансових зобов'язань", – сказав Гуяш.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на вихідних оприлюднив листа американського президента Дональда Трампа, в якому той запрошує Угорщину долучитися до його Ради миру.

Орбан поряд з прем'єром Болгарії став одним із двох лідерів ЄС, що взяли участь у підписанні угоди про створення Ради миру.

