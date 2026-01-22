В Венгрии заявили, что им не нужно будет платить за вступление в Совет мира Трампа

Присоединение Венгрии к Совету мира, инициированному Дональдом Трампом, не повлечет для нее никаких финансовых обязательств.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает "Европейская правда" со ссылкой на Index.hu.

Он прокомментировал сообщение о том, что постоянный статус в новом международном органе, который предложил создать президент США Дональд Трамп, обойдется желающим в $1 млрд.

"На своем вчерашнем заседании правительство уполномочило премьер-министра обеспечить участие Венгрии в Совете мира. Соответственно, сегодня в Давосе премьер-министр подпишет соглашение об этом. Решение правительства по этому вопросу доступно для СМИ, и мы хотели бы пояснить, что это не влечет за собой каких-либо финансовых обязательств", – сказал Гуйяш.

Премьер Венгрии Виктор Орбан на выходных обнародовал письмо американского президента Дональда Трампа, в котором тот приглашает Венгрию присоединиться к его Совету мира.

Орбан наряду с премьером Болгарии стал одним из двух лидеров ЕС, принявших участие в подписании соглашения о создании Совета мира.