У Чехії затримали підозрюваного у співпраці зі спецслужбами Китаю

У четвер, 22 січня, чеська поліція повідомила про затримання підозрюваного у співпраці з китайськими спецслужбами.

Про це поліція повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За словами поліції, підозрюваного затримали у суботу, 17 січня. Проти чоловіка було порушено кримінальну справу.

Чеські спецслужби співпрацювали у цій справі.

Denik N повідомив, що затриманий є громадянином Китаю.

Нещодавно ЗМІ писали, що у рамках масштабної кампанії кібершпигунства, відомої як Salt Typhoon, Китай зламав електронну пошту, яку використовують співробітники провідних комітетів Палати представників США.

Восени 2024 року хакери з Китаю, ймовірно, отримали доступ до телефонів, якими користувалися тоді ще майбутній президент США Дональд Трамп і його кандидат у віцепрезиденти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс. Цей інцидент також пов’язували із Salt Typhoon.

На початку липня 2025 року стало відомо, що в Італії затримали в аеропорту громадянина Китаю, якого у Сполучених Штатах підозрюють у кібершпигунстві.